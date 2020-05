Delmenhorst. Die Zeichen deuten auf eine milde Strafe oder gar Freispruch hin: Im Verfahren wegen Subventionsbetrugs sieht es gut aus für den ehemaligen Delmenhorster Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Breidenbach. In bisher zwei Prozesstagen stützten sämtliche Zeugen bis auf einen die Argumentation der Verteidigung – und weitere Aussagen werden vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Delmenhorst nicht mehr erwartet. Nur noch Plädoyers und das Urteil.

