Elf parkende Autos in Delmenhorst massiv beschädigt

Elf Fahrzeuge sind massiv beschädigt worden. (Symbolfoto)

imago images/Niehoff

Delmenhorst. Auf mehrere zehntausend Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der am Mittwoch auf dem innerstädtischen Parkplatz "Am Knick" an dort abgestellten Fahrzeugen angerichtet wurde. Die Täter sind flüchtig.