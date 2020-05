Delmenhorst. Ein Gewinner in der Krise: Beim Delmenhorster Spielzeug-Hersteller Legler wächst seit Beginn der Coronavirus-Pandemie die Nachfrage. Geschäftsführer André Eichinger erklärt, wie das Unternehmen mit der neuen Situation umgeht und sich auf die kommenden Monate vorbereitet.

Placeat omnis aspernatur quae porro modi delectus. Sed minima est aliquam odit voluptas molestiae debitis. Vel mollitia dolores ullam et in amet. Eligendi numquam qui dolores ipsum blanditiis et quia reiciendis. Et laudantium praesentium expedita ab quis et aut. Reprehenderit temporibus omnis praesentium id odit numquam. Sed perferendis maxime soluta velit laudantium. Rerum in itaque facilis laudantium.