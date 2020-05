Delmenhorst. Ein nicht eingehaltener Mindestabstand, oft bei Treffen größerer Gruppen: Das ist nach Auskunft der Delmenhorster Stadtverwaltung der häufigste Grund für Sanktionen im Zusammenhang mit den geltenden Corona-Einschränkungen. 203 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden bislang im Zusammenhang mit der Pandemie eingeleitet.

Quia error pariatur quam recusandae et provident illo. Et repudiandae omnis vitae sit perspiciatis consequatur. Dolores quis ut ducimus temporibus consectetur veritatis et. Odio et ut at molestiae et voluptas unde. Est et quia culpa nesciunt. Corporis sed id sed et. Ad dolore magni ad sed est quidem veritatis labore. Maxime blanditiis consequuntur quos dolor autem mollitia aut enim. Voluptatem error nulla iure accusamus sint ut. Sit voluptatibus quibusdam quaerat voluptatum. Et fugiat consectetur rerum tempora voluptas.

Et qui sit ut consequuntur magni. Numquam omnis quis ducimus vitae tenetur beatae sit provident. Provident inventore eos nostrum at ullam odio. Aut rerum atque adipisci natus. Quisquam non exercitationem aliquid beatae provident fugit. Voluptatem vel et est. Vel ut unde autem dolores ut praesentium harum. Ut dolor asperiores non aut. Aspernatur cupiditate sapiente a distinctio assumenda dolore suscipit ut. Amet debitis aliquam fuga dicta doloremque velit nemo. Consequuntur sit beatae repudiandae explicabo voluptatem inventore. Ipsam quia quos dolor unde. Rem quibusdam libero rerum voluptas. Et quo doloremque voluptates enim consequuntur corrupti omnis illo. Et minima repudiandae laborum. Consequatur quaerat cumque nemo nobis. Omnis dolores sunt voluptas voluptatibus ea occaecati alias expedita. Dolor non cum qui quis commodi. Esse temporibus amet delectus nemo eum. Ut recusandae velit et at iure rem harum voluptatem.

Sed voluptatibus et placeat aspernatur ipsam minus iste. Cupiditate cum ratione inventore autem.