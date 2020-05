Delmenhorst. Bei einem Verkehrsunfall auf der Schönemoorer Straße sind am Samstag gegen 18.25 Uhr zwei Menschen leicht verletzt worden.

