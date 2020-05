Delmenhorst. Mit Plastiktüten und Drohnen zu mehr Tierschutz: Am Wochenende haben die Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag und Alexander Mittag von der SPD Delmenhorst Jäger Helmut Blauth bei der Wildtier-Vergrämung begleitet. Mittag will sich für eine Förderung der neuen Technik einsetzen.

