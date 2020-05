Unbekannte zünden Bücher in Delmenhorster Bücherbox an CC-Editor öffnen



Patrick Pleul/dpa (Symbolfoto)

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter haben am Samstag in der Nacht zwei Bücher einer frei zugänglichen Bücherbox in einer ehemaligen Telefonzelle an der Seestraße in Delmenhorst angezündet.