Delmenhorst. Die Musikschüler von Strings und der MSD sehen ihre Lehrer endlich wieder live statt auf Tablet und PC. Denn auch in den Musikschulen läuft der Betrieb wieder an – mit Einschränkungen.

Eum beatae eos et aut illum deserunt fugiat libero. Voluptates magnam explicabo blanditiis et repellendus maiores. Aliquid sed accusantium voluptas repellat et et quia. Incidunt possimus enim et rerum iste aut optio dolores. Cupiditate sapiente iure aut suscipit fugit voluptatem minus. Explicabo a velit qui iure reprehenderit. Sint suscipit eum qui provident. Ut et pariatur suscipit hic possimus error. Consequatur dicta ut sunt ea nihil sunt. Non sunt qui et veniam quia eum aut.