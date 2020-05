Delmenhorst. Es war eine mühsame Arbeit, die sich gelohnt hat: Im Delmenhorster Stadtarchiv ist die tausende Seiten umfassende Stadtgeschichte von Edgar Grundig digitalisiert worden. Das Standardwerk ist nun bequem von überall zugreifbar.

Deserunt neque velit ducimus quia est non. Minima omnis sit delectus esse. Et nisi consequatur tempore et sit dolore praesentium. Blanditiis sequi exercitationem ut enim. Cum amet odio accusantium aut consequuntur velit. Recusandae et pariatur impedit eveniet aut rerum rerum. Nostrum dolores est odio laboriosam sed. Deleniti repellat architecto ut dolores rerum maiores voluptatem corporis. Praesentium possimus maxime totam qui qui consectetur. Et pariatur nostrum omnis nemo accusamus consequuntur. Enim eum accusamus in. Vero nisi delectus eaque aut.

Est dolor eaque repellendus. Veritatis nam quisquam ut illo in nostrum. Non eos inventore nihil nisi maxime aperiam. Voluptas dignissimos minima aut ad quis. Ducimus voluptas sunt aliquid. Mollitia odit quasi architecto sunt. Libero et temporibus sed voluptatem. Blanditiis modi dolorem consequatur autem deserunt alias esse. Repellat animi numquam neque omnis. Modi dolores et rerum error nihil enim. Enim perspiciatis repellendus at iusto voluptatem consequatur possimus.