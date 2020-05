Darf am Vatertag in den Biergärten Alkohol getrunken werden? CC-Editor öffnen

Für viele Menschen sind Ausflüge an Himmelfahrt fest mit dem Genuss von Bier verbunden.

Franziska Gabbert/dpa

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg . Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund sieht besondere Verbote an Himmelfahrt als geeignetes Mittel in der Corona-Krise. Was heißt das für Delmenhorst und den Landkreis Oldenburg?