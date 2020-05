Polizei erwischt Einbrecher an Delmenhorster Gesundheitszentrum CC-Editor öffnen

Die Polizei hat einen Einbrecher erwischt, der in eine Arztpraxis an der Westerstraße eingestiegen ist.

Nicolas Armer / dpa

Delmenhorst. Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Einbrecher am Gesundheitszentum an der Westerstraße auf frischer Tat ertappt. Eine aufmerksame Zeugin hatte zuvor den entscheidenden Hinweis gegeben.