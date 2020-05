Delmenhorst. Bei umfangreichen Ermittlungen gegen Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, hat die Polizei ein mutmaßliches führendes Bandenmitglied in Delmenhorst gefasst.

Der 26-Jährige sei in Delmenhorst festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Bremen und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Donnerstag mit. Er soll von einem Callcenter in Istanbul ältere Menschen in Baden-Württemberg und ganz Deutschland angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben haben.

Offenbar international agierende Betrügerbande

Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten bei Wohnungsdurchsuchungen in Bremen und Delmenhorst mehrere Mobiltelefone, schriftliche Unterlagen, Goldschmuck und andere Wertgegenstände sicher. Der 26-Jährige wurde am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen. Die Behörden halten ihn für ein ranghohes Mitglied einer international operierenden Gruppe von Tätern. Das Verfahren wird von der Staatsanwaltschaft Bremen geführt. Sie hatte eine Ermittlungsgruppe des LKA in Stuttgart mit den Ermittlungen betraut.

Bekannte Masche

Bei dieser Betrugsmasche gaukelt ein angeblicher Polizist den Opfern am Telefon meist vor, es gehe darum, Einbrüche oder Betrügereien zu verhindern. Sie sollten Geld, Schmuck oder Wertgegenstände anderen Polizisten zur sicheren Verwahrung aushändigen. Oft wird bei den Anrufen fälschlich die Polizeinotrufnummer 110 eingeblendet. Die Polizei weist darauf hin, dass ihre Beamten niemals über die 110 anrufen und auch nicht die Übergabe von Wertgegenständen fordern.