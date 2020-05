Delmenhorster Reihe "Crime with Wine“wird virtuell CC-Editor öffnen

Bücherei-Leiterin Anika Schmidt freut sich auf die virtuelle Krimi-Lesung.

Stadtbücherei

Delmenhorst. „Crime with Wine – mit Krimis und Wein die Welt bereisen“: Am Donnerstag, 28. Mai, um 19.30 Uhr steht die nächste Krimilesung der Delmenhorster Veranstaltungsreihe an.