Hoher Sachschaden bei Unfall an Stedinger Straße in Delmenhorst

An der Stedinger Straße sind am Donnerstagvormittag zwei Autos zusammengeprallt.

Günther Richter

Delmenhorst. Sachschaden in Höhe von geschätzt 20.000 Euro ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall an der Stedinger Straße entstanden. Ein Mann wurde leicht verletzt.