Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Mit kleinen Geschenken will die Delmenhorster Mevlana-Gemeinde in den kommenden Wochen all jenen danken, die in der Corona-Krise noch mehr leisten als sonst. Den Anfang machte sie beim Deutschen Roten Kreuz.