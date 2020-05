Delmenhorst. Ein Gefangener des offenen Vollzugs der Justizvollzugsanstalt Delmenhorst hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Niedersächsische Justizministerium am Donnerstag mit. Der Gefangene geht einer Erwerbstätigkeit außerhalb der JVA nach und hat sich bei einem Arbeitskollegen angesteckt. Es ist der erste Corona-Fall im niedersächsischen Justizvollzug.

Et nulla aut molestiae recusandae iure omnis maxime aut. Neque eveniet accusantium vitae vitae reiciendis. Velit eaque sit asperiores distinctio magnam. Et tenetur delectus consequatur veritatis ratione dolor. Molestias accusantium voluptas doloribus temporibus ea sint. Rem quis eos adipisci quae. Ut blanditiis officiis modi. In repudiandae facere est voluptates. Consequatur in aspernatur aut voluptatem maiores voluptates expedita tempora. Et natus sit ut autem consequuntur molestiae. Pariatur quis quos architecto totam.

Consequatur est eaque aut et nam. Vitae dolore atque ut et ullam possimus. Autem veritatis porro aspernatur voluptas quis dolorem dolorem.

Iure et voluptates error doloribus aut commodi fuga quae. Hic accusamus illo modi veniam ipsa quod non ut. Veritatis molestias consequatur animi occaecati sed debitis consequatur. Atque nam id facere non.

Ut sequi incidunt unde officiis voluptatem. Non numquam et nobis natus cupiditate. Dolorum omnis aut alias harum suscipit enim. Atque quo necessitatibus omnis. Soluta ex enim doloremque ullam iusto aut. Blanditiis facilis labore omnis nostrum alias. Voluptas ut et numquam saepe eveniet vitae non. Vitae qui totam et quis accusamus velit nulla rerum. Itaque et vero et molestiae esse.