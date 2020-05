Delmenhorst. Der Ortsrat Hasbergen plant für Straßen- und Wegemaßnahmen in diesem Jahr 95.000 Euro ein. Dem Konzept hat der Ortsrat am Dienstag zugestimmt. Auch mit der Wahl des Ortsbrandmeisters Carsten Osterloh und des Schiedsmanns Joachim Bäcker waren alle Ortsratsmitglieder einverstanden.

