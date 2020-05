Durch ein Fenster verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Gebäude (Symbolfoto).

Frank Rumpenhorst/dpa

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter sind am Montag in ein Gebäude der Firma Heimfrost an der Steller Straße eingebrochen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.