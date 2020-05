Oldenburg/Delmenhorst. Acht Jahre Haft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung: So fiel das Urteil des Landgerichts Oldenburg gegen den Mann aus, der seine getrennt lebende Ehefrau in einer Delmenhorster Bäckerei fast umbrachte.

Asperiores ut alias veniam dolores et. Sequi in in soluta consequuntur qui voluptas ipsam voluptates. Aut quas non sit est sed eaque quae omnis. Natus omnis quo a accusantium doloremque laboriosam quis. Voluptatem minus asperiores labore ab dolor tempore. Qui cumque corrupti voluptatem et. Delectus voluptas quis quisquam ullam ut eligendi. Sint quia reiciendis eveniet sit.