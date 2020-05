Delmenhorst/ Oldenburg. Soll ein 61-jähriger, vorbestrafter Mann wirklich einen Einbruch begangen haben können? Ein Arzt sagt, dass zumindest das bei der Tat verwendete Schuhwerk nicht vom Angeklagten getragen worden sein kann. Denn ohne Gesundheitsschuh könne er nicht laufen. Die Staatsanwalt bleibt skeptisch.

