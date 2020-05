Delmenhorst. Die Vorbereitungen nehmen zwar noch einige Zeit in Anspruch, aber am Montag, 25. Mai, soll es soweit sein: Dann erwacht die Stadtbücherei aus dem Corona-Lockdown. Der neue Abholservice ist für Bücher und andere Medien bis dahin weiter nutzbar.

