Delmenhorst. Ein betrunkener Radfahrer aus Hude ist am späten Mittwochabend der Polizei vors Auto gefahren. Die Beamten konnten einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern.

