Delmenhorst. Die Stadtwerke und die Volksbank Delmenhorst Schierbrok fordern dazu auf, Ideen für Projekte einzureichen, die eine Hilfe in der Corona-Pandemie sein können. Bis 100 Euro werden die Beträge verdoppelt.

