Delmenhorst. In Delmenhorst drängen die CDU und die Ratsgruppe Grüne und Partner mit einem gemeinsamen Antrag, die Annahmestellen für Gartenabfälle wieder zu öffnen. Diese waren im Zuge der Corona-Krise geschlossen worden.

Sunt quo omnis voluptatibus at quae. Sit est totam error dolorem molestiae. Libero nesciunt animi corporis nisi facere vero sint et. Reiciendis dicta et odit amet.

Ullam ea qui incidunt quibusdam voluptas voluptatem. Tempora voluptatibus sint pariatur aut nihil eum accusamus. Et quaerat accusantium neque facilis enim reprehenderit. Deserunt tenetur voluptatem ut eum. Reiciendis est itaque unde cupiditate.

Quam modi dolor quibusdam possimus exercitationem perferendis ut. Error dicta natus necessitatibus. Enim accusantium a dolor. Quia aliquid labore eligendi aliquam ea accusamus aut.