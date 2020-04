Welche Regeln haben Quarantäne-Haushalte bei der Müllentsorgung zu beachten? Die Stadt gibt eine Übersicht. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Was kommt alles zusätzlich in den Restmüll? Und wie muss der Müll übergeben werden? Die Stadt Delmenhorst hat ein paar Hinweise für Quarantäne-Haushalte in der Corona-Pandemie zusammengestellt.