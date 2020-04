So kann in Corona-Zeiten Altpapier in Delmenhorst entsorgt werden CC-Editor öffnen

Zuhause stapelt sich in der Coronakrise der Altpapiermüll? Das muss nicht sein. Die Stadtwerkegruppe weist auf die Abgabe an der Annahmestelle an der Steller Straße hin. Foto: imago images / Marc Schüler

Delmenhorst. Zwar ist die Abfallentsorgung aufgrund der Corona-Pandemie derzeit entschränkt, doch wer Altpapier loswerden will, erhält über die Abgabestelle Steller an der Straße die Möglichkeit – muss aber vielleicht Wartezeiten in Kauf nehmen. Zudem verschieben sich wegen Ostern die Müll-Abholtage.