Auch der Besuch von Sydney stand auf der Agenda von Femke Wöhler. Im Hintergrund ist das Opera House, das Wahrzeichen der Stadt. Foto: privat

Delmenhorst. So hat sich Femke Wöhler die letzten Tage ihres Backpacker-Abenteuers sicher nicht vorgestellt. Eigentlich wollte sie reisen und mit Freunden Zeit in Cafés oder am Strand verbringen. Stattdessen sitzt sie in häuslicher Quarantäne in Adelaide und vertreibt sich die Zeit bis zum Abflug mit stundenlangem Monopoly-Spiel.