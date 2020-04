Delmenhorster Stadtrat soll in Stadionhalle tagen CC-Editor öffnen

Zuletzt tagte der Stadtrat auf dem Marktplatz, jetzt soll es in der Stadionhalle weitergehen. Foto: Kai Hasse

Delmenhorst. Der Rat der Stadt Delmenhorst soll am Mittwoch, 15. April, um 17 Uhr in der Stadionhalle in Düsternort zusammenkommen. Erste Kritik wird laut.