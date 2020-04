Delmenhorst. Die Abfuhrtermine für Rest-, Gewerbe- und Bioabfall sowie die „Gelben Säcke in Delmenhorst verschieben sich.

Wegen der bevorstehenden Osterfeiertage verschieben sich die Abfuhrtermine für Rest-, Gewerbe- und Bioabfall sowie die „Gelben Säcke“ ab Karfreitag, 10. April, bis einschließlich Samstag, 18. April, um einen Werktag nach hinten – beginnend mit den normalerweise am Freitag stattfindenden Abfuhrterminen in den Abfuhrbezirken (AB) 1 (Altglas), AB 5 und AB 5 P (Bioabfall), AB 6 (Altglas) und AB 10 (Bioabfall und „Gelber Sack“), die am Samstag, 11. April, nachgeholt werden. Dementsprechend wird auch in der Woche nach Ostern verfahren. Vorgezogene Termine gibt es in diesem Jahr nicht.



Die Stadtwerkegruppe Delmenhorst hat wegen der Coronavirus-Krise die Abfuhr von Altpapier vorerst ausgesetzt. Wann die Altpapiertonnen wieder geleert werden können, ist derzeit nicht absehbar.

Die Terminverschiebungen sind im Abfallkalender 2020 bereits enthalten. Der Kalender ist beim Fachdienst Abfallwirtschaft, erreichbar unter Telefon (04221) 99-2186, erhältlich und im Internet abrufbar.