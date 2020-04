Delmenhorst. Pia Sattler hat trotz Coronakrise ihren Unverpackt-Laden in der Delmenhorster Innenstadt eröffnet. In Zukunft soll es auch einen vegetarischen Mittagstisch und veganen Kaffee geben.

