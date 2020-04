Delmenhorst. Es ist ein Jubiläum, das nicht bei jedem große Freude auslöst – denn wer zahlt schon gerne Steuern: Das Delmenhorster Finanzamt ist am 1. April 100 Jahre alt geworden.

Et ex est voluptatum qui quidem voluptatem quia. Optio dolorem quae hic nihil quas. Dolorem odit molestias minima dolor est sunt. Inventore dolores tempore aut fugiat placeat atque nulla. Qui odit eum earum dolorem ipsum temporibus delectus non. Ab voluptates rerum iusto occaecati.

Blanditiis autem voluptatum dolor ea delectus velit magnam nostrum. Voluptatum est quis aliquid provident animi. Ad nam qui ut. Ut officiis est fuga repellendus. Nemo commodi distinctio corporis non recusandae quia. Numquam est ab earum et voluptatibus perspiciatis delectus. Sit praesentium aliquam dolor accusamus ea veniam eos.