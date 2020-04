Beatmungsgeräte stehen jetzt im Blickpunkt. Foto: Uwe Anspach/dpa

Delmenhorst. Schulterschluss: Die drei Krankenhäuser in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg halten in der anhaltenden Corona-Krise zusammen. Nur so könne die Versorgung in der Region sichergestellt werden, wenn sich – was im Sinne der bestmöglichen Vorbereitung erwartet werden muss – immer mehr Menschen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 infizieren, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.