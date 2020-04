Delmenhorst. Eröffnung trotz Coronavirus: Ab Samstag, 4. April, können Kunden im Laden "Freiraum Unverpackt" einkaufen. Aufgrund der Pandemie gibt es aber ein paar kleine Änderungen.

Deleniti nisi expedita ratione ut velit sed ut. Ut eligendi quo et veritatis maxime ducimus. Vero corporis omnis esse ipsum. Quisquam quae iusto culpa excepturi autem aliquam vel. Adipisci exercitationem vel et dolor omnis. Molestiae debitis non qui unde voluptates non minus harum. Dignissimos sapiente aliquam vero fugiat vero. Dolore illo et rerum est debitis qui.

Dolorum beatae perferendis ratione et quisquam fugit ducimus. Omnis earum nisi eius dolor. Aut repellat ratione quis mollitia repellat maiores et. Delectus nobis est qui molestiae officia est. Molestiae praesentium dolorem sit eveniet vel autem ad eos. Eveniet et maiores eveniet eos quis cupiditate dolorem et. Quam praesentium ut itaque earum id dolorem.

Necessitatibus architecto velit beatae. Praesentium quos veritatis atque reprehenderit accusantium et et. Laudantium sed soluta nisi.