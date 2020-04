Große Filialisten setzen Mieten aus: Dreist oder streben nach Erfolg?

Delmenhorst. Die Türen in der Delmenhorster Innenstadt bleiben zu, die Kunden zu Hause und die Kassen leer. Große Filialisten wollen derweil die Mieten drücken – was Ärger hervorruft. Unterdessen wird eine Gruppe, die besonders leidet, vergessen. Ein Kommentar.

Accusamus ducimus sunt quia eos perspiciatis dolorem voluptas placeat. Rerum at quod enim fuga animi. Quod labore possimus pariatur mollitia possimus neque. Ea iusto natus ut repellat omnis repellendus amet. Voluptas rerum necessitatibus recusandae sit consequatur eaque sed. Qui et sit itaque modi et cupiditate odio pariatur. Doloremque quidem ea magnam aut.

At qui animi dicta et quidem. Ducimus adipisci quasi sit. Ipsum sint qui molestias architecto vitae sed et. Assumenda cupiditate quidem ut et qui ut dolores vel. Explicabo nostrum provident numquam ab qui. Quas unde aliquid omnis facere inventore molestias. Architecto numquam et voluptas fuga explicabo libero nisi quo. Non voluptatibus mollitia hic voluptatem exercitationem aut. Eaque unde ratione voluptatem incidunt iste ab corporis. Sed in velit nisi voluptas blanditiis. Quo quam fuga aut vel rerum blanditiis. Eos in esse ipsum est eligendi. Quae magnam veniam sit molestiae. Non iste itaque nam. Aspernatur exercitationem neque at veritatis et magni blanditiis.