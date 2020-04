Delmenhorst/Ganderkesee. Wenn der Briefkasten während der Corona-Krise auffällig leer ist, liegt das nicht an der Deutschen Post. Die Zustellung läuft laut Pressesprecher Jens-Uwe Hogart regulär weiter. Verzögerungen könne es aber trotzdem geben.

