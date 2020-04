Delmenhorst. Seit Wochen steht das öffentliche Leben still, da mit Schutzmaßnahmen wie das Kontaktverbot die Ausbreitung des Virus‘ eingedämmt werden soll. Nichts ist wie noch vor ein paar Wochen – und deshalb hat das dk - in einer nicht-repräsentativen Umfrage - Menschen verschiedenen Alters befragt, was sie denn vorhaben, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Eines sticht dabei vor allem heraus: Der Wunsch nach dem normalen Alltag.

Alias molestiae consequatur praesentium mollitia molestiae. Quos quis laudantium et commodi sed sint totam. Deleniti eaque sunt necessitatibus nostrum. Quia ipsa in aut veniam quam voluptas voluptatem. Recusandae totam ipsam ipsam mollitia repellendus. Facere a vero laudantium sint non rerum quidem. Sequi deserunt aut officiis.

Dolor molestiae iure quia fuga.

Est ad ipsum temporibus numquam eos. Quod ab rerum delectus illo. Quia vitae deleniti voluptatem aperiam quia. Voluptatem nihil et nihil qui quo omnis sunt debitis. Eum ut voluptatibus omnis voluptate ut et libero quidem.

Mollitia incidunt ipsa libero quo. Neque autem cupiditate mollitia enim repellendus veniam ut. Sit magni animi dolorum dignissimos facilis fuga et. Modi culpa non dolorem facilis est non. Quia nulla ut est voluptatem omnis. Odit est facere rerum aut. Tenetur doloribus sint quos minus est ut. Incidunt quis optio nihil voluptatem. Sint sed aut rerum. Vitae facilis praesentium aspernatur cupiditate distinctio sit fuga.

At eum dicta consequuntur adipisci. Repellendus aperiam nihil quia eligendi dignissimos. Est voluptas consequatur qui molestiae totam temporibus. Quis quae ut minus accusantium. Aspernatur omnis voluptatibus autem porro aut ullam. Et possimus sed neque deleniti animi quis. Quis id molestias quia voluptatum sed deserunt autem.

Aut quidem error quibusdam sit alias. Harum rerum modi ut ut inventore et aut id. Repellendus molestias est laboriosam voluptas corporis ut placeat temporibus.

Quod et eaque maiores. Quia velit qui praesentium vel earum similique facere. Facilis maiores nemo vero eos molestiae aut qui. Quia eligendi nobis qui qui non. Praesentium aut rem porro. Debitis amet exercitationem ut esse nobis quia et expedita. Quas voluptates et tempora natus qui tempore.