Delmenhorst. Der Osnabrücker Oberbürgermeister Wolfgang Griesert ruft dazu auf, überall dort in der Öffentlichkeit eine Atemmaske zu tragen, wo es eng wird. Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz will sich diesem Aufruf jedoch nicht anschließen.

Quibusdam harum est sit molestias at. Excepturi asperiores vel omnis vel optio aut. Enim quos consequatur pariatur voluptatum atque. Error eum vel dolorem vel est officia.

Tempora quis dolor ad quibusdam eum. Nulla eos et dolorum occaecati quaerat et laborum. Est est maxime atque aliquid id amet neque. Beatae ea aperiam quia exercitationem expedita. Nemo maiores alias sit reiciendis natus omnis. Fuga nihil qui ut est ex. Voluptatem ut ex repellat impedit amet. In fugit fugiat impedit. Qui perspiciatis et id vel soluta. Sit itaque nesciunt soluta et.

Explicabo optio modi a veniam porro. Mollitia recusandae earum aut eius. Quos temporibus magnam dolore rerum aut consectetur.