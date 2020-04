Delmenhorst. Mehr als 290 Menschen mit einer geistigen Einschränkung arbeiten normalerweise an den drei Standorten der Delme-Werkstätten in Delmenhorst. Aufgrund der Beschränkungen wegen des Corona-Virus' dürfen sie ihre Arbeitsstätte aktuell nicht betreten. Deshalb sorgen die hauptamtlichen Mitarbeiter nun dafür, dass der Betrieb aufrechterhalten wird.

