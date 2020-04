Hude. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und das E-Center Meyer haben einen neuen Service ins Leben gerufen: Sie beliefern Menschen, die wegen des Coronavirus nicht selbst einkaufen können oder möchten, mit Lebensmitteln, Hygieneprodukten und weiteren Artikel für das alltägliche Leben.

Eine der Freiwilligen, die diesen Lieferdienst möglich macht, ist Lara Graue vom DRK-Ortsverein Hude. Wenn sie um 17 Uhr in das Huder E-Center kommt, wartet an der Information bereits ein gefüllter Einkaufswagen auf sie. Die benötigten Waren haben die Mitarbeiter des Supermarkts bereits zusammengesammelt, das DRK übernimmt die Auslieferung. "Die aktuelle Lage in Bezug auf die Ausbreitung des Covid-19 schränkt das tägliche Leben vieler Menschen der Gesellschaft stark ein, einige so sehr, dass Unterstützung Dritter notwendig wird", heißt es in einer Mitteilung des DRK-Kreisverbands Oldenburg-Land.

Kontaklose Lieferung und Bezahlung

Der Lieferservice ist für Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen oder einem hohen Alter nicht vor die Haustür können oder möchten sowie für Menschen, die in Quarantäne sind, so das DRK. Bestellt werden kann bis 14 Uhr, ausgeliefert wird dann in den Abendstunden ab 17 Uhr – natürlich kontaktlos. Die Bezahlung erfolgt über Lastschrift oder Überweisung. Auch die Lieferung von Medikamenten – auch rezeptpflichtigen – übernimmt der Versorgungsdienst.

In den kommenden Wochen rechnet das DRK damit, dass mehr Menschen den Service in Anspruch nehmen wollen oder müssen. Helfermangel gibt es aber nicht: Die Hilfsbereitschaft in Hude sei groß. Sowohl beim E-Center als auch beim DRK haben sich Freiwillige gemeldet. Auch ganze Vereine haben ihre Unterstützung angeboten.

Zum Versorgungsdienst Wer unter Vorerkrankungen leidet, sich in Quarantäne befindet oder zu einer Risikogruppe gehört, kann sich täglich außer am Wochenende bis 14 Uhr beim DRK-Kreisverband melden und seine Bestellung abgeben. Das geht unter der Telefonnummer (04408) 939114, per Fax an (04408) 939133 oder per E-Mail an info@drk-ol-land.de.

Wer