Delmenhorst. Pastor Stephan Meyer-Schürg hat mit Smartphone und Selfie-Stick zwei Kindergottesdienste aufgenommen und an die Gemeindemitglieder verschickt. Auch zu Ostern soll es ein Angebot für die Jüngsten geben.

