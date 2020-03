Ein Unbekannter hat einer Frau in Delmenhorst ins Gesicht getreten, nachdem diese gehustet hatte. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Ein unbekannter junger Mann hat am Dienstagmorgen einer Frau an einer Bushaltestelle in Delmenhorst ins Gesicht getreten, nachdem diese gehustet hatte. Die Polizei sucht Zeugen.