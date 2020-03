Die Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch hat am Wochenende mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. Foto: Polizei Delmenhorst

Delmenhorst / Landkreis Oldenburg / Wesermarsch. In 17 Fällen musste die hiesige Polizeiinspektion am Wochenende in ihrem Zuständigkeitsbereich eingreifen, um die Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus umzusetzen. Die Beamten