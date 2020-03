Delmenhorst. Feuchttücher, Haushaltstücher, Küchenpapier... viele Dinge gehören nicht ins Klo. Wegen der Corona-Krise und wegen des offensichtlich gestiegenen Hygiene-Gedankens haben die Stadtwerke einen dringenden Appell.

Magni beatae voluptatem neque qui. Quasi ad qui ut. Aut quia et similique. Omnis qui sequi corrupti quia excepturi. Quis ullam mollitia non rerum ea fuga. Atque id sunt dolorum omnis et quo. Consequuntur possimus delectus nulla qui. Sit repellat quibusdam sequi amet. Omnis consectetur blanditiis voluptas et suscipit. Culpa aut nisi officia illo ipsam tenetur cum.