Müllsünder entsorgen fast 40 blaue Säcke an Großer Höhe CC-Editor öffnen

Müllsünder haben an der Großen Höhe rund 40 Müllsäcke mit Glaswolle entsorgt. Foto: Polizei

Große Höhe. Müllsünder haben am Wochenende rund 40 Müllsäcke an der Großen Höhe in einen Straßengraben geschmissen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.