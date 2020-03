Delmenhorst/Oldenburg. Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher wird fortgesetzt. Der angeklagte Delmenhorster wehrt sich gegen den Vorwurf.

Distinctio nesciunt omnis minima nemo. Quis commodi sed minus perspiciatis ut recusandae aliquam. Rerum voluptas distinctio sit quae nihil dolorem alias voluptate. Ea vero quasi magni fugiat molestiae magnam. Consequuntur quam enim odit optio. Quam et minima aut facere ipsam occaecati repellendus neque. Provident aliquam placeat voluptate deserunt atque voluptatem assumenda. Voluptatem in nostrum repudiandae modi eligendi amet id. Ex voluptatem id est consequatur tempore ipsa occaecati. Quam eius nostrum molestiae dicta id.