Richtfest auf "schöner Terrasse": Am Hans-Böckler-Platz gab es vor 25 Jahren Grund zum Feiern. Archivfoto: Horst Schilling

Delmenhorst. Am 27. März 1995 gab es am Hans-Böckler-Platz einen Grund zum Feiern: Der sanft gebogene Anbau an das Stadthaus I hatte so weit Gestalt angenommen, dass zum Richtfest eingeladen werden konnte.