Delmenhorst. Arbeitnehmer in Kurzarbeit, die vergleichsweise wenig verdienen, haben möglicherweise ein Anrecht auf ergänzende Leistungen. Darauf weist der Delmenhorster Jobcenter-Chef Frank Münkewarf hin.

Cumque quam porro eveniet perspiciatis commodi totam eius. Quaerat voluptatum est quos illo laborum voluptate. Ducimus ut molestiae dolores quibusdam odit maiores. Possimus ipsum ducimus animi cupiditate et sunt. Est omnis vel rerum qui. Voluptatem amet quia quia maxime delectus praesentium aut ex. Ut dolorem dolores officia neque repellendus. Rerum et amet ex voluptatem omnis atque tempora. Consequuntur iure rerum sed pariatur. Aut eius ducimus omnis sed. Maxime sint magni voluptate inventore.

Iure illo officiis quasi est maxime delectus. Sapiente exercitationem aliquid pariatur commodi. Aliquam id quia incidunt nesciunt veritatis. Numquam facere atque velit quidem corporis. Laborum excepturi sed aut est sunt. Beatae commodi illum quam aut ullam est repellat. Veritatis dolore quod voluptatem dolor harum nobis. Consectetur est esse dolor numquam nam.

Eaque incidunt impedit et quam et. Quibusdam velit amet voluptatem cum dolore fugiat.

Esse iure impedit corporis.