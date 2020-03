Delmenhorst. Der erste Delmenhorster ist an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Es handelt sich dabei um einen älteren Mann mit Vorerkrankungen.

Wie die Stadt Delmenhorst am Freitagnachmittag mitteilt, ist ein mit dem Coronavirus infizierter Patient mit Wohnsitz in Delmenhorst ist außerhalb der Stadt in einem Krankenhaus gestorben. Der ältere Mann hatte nach angaben der Stadt mehrere Vorerkrankungen und gehörte somit zur Risikogruppe. Das genaue Alter und der Ort, wo der Mann der Krankheit erlag, wurden von der Stadt in der Mitteilung nicht genannt.

17 Fälle in Delmenhorst

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Delmenhorst ist unterdessen auf 17 gestiegen. Das sind drei Fälle mehr als am Vortag. Aktuell infiziert sind elf Personen. Fünf der Corona-Patienten gelten inzwischen als gesund und wurden bereits aus der Quarantäne entlassen.

Ein bislang ausschließlich vom Landesgesundheitsamt aufgeführter Fall wird seit heute auch von der Stadt Delmenhorst mitgezählt. Bei dem Patienten handelt es sich um einen Reise-Rückkehrer aus China, der zwar seinen Wohnsitz in Delmenhorst hat, während der Krankheit jedoch nicht in Delmenhorst war.

Es befinden sich aktuell 74 Personen in Delmenhorst in häuslicher Quarantäne. Im Diagnostik-Zentrum wurden bislang 396 Abstriche (24 mehr als am Vortag) durchgeführt.