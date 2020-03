Altenesch. Einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz hatten Beamte der Polizeistation Lemwerder am Donnerstag in Altenesch zu erledigen. Eine Taube hatte sich verirrt.

Eine Bürgerin aus Altenesch wandte sich am Donnerstag gegen 14 Uhr in ihrer Not an die Polizei. Eine Taube hatte sich in ihr Zuhause verirrt und fand den Weg nun nicht mehr in die Freiheit.

Nachbarschaftliche Hilfe war in Zeiten von Corona schlecht zu bekommen, so kamen die Beamten kurzerhand vorbei. Den Polizisten war es schließlich möglich, die Taube auf der Fensterbank in Richtung Freiheit zu drängen. Überglücklich verabschiedete sich die Frau von den Beamten nach ihrem kurzen, schnellen Einsatz.