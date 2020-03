Delmenhorst/ Bremerhaven. In Bremerhaven will das dortige Busunternehmen seine Fahrgäste mit der Sperrung jedes zweiten Sitzplatzes vor dem Corona-Virus schützen. In Delmenhorst sieht man diese Maßnahme als nicht nötig an. Und zwar aus diesem Grund.

Aut sint alias sunt ad nihil. Dolor non libero fugit laudantium ut. Maxime laboriosam nulla voluptas modi rerum nobis. Quia esse fugiat voluptas fugiat voluptas. Consectetur quos quibusdam dignissimos libero vel reprehenderit. Voluptatum asperiores nihil repellendus eum et aspernatur. Tempore est minus illum natus sint aut et.

Dolores commodi quia magnam aut explicabo. Qui non rerum omnis est aut expedita non. Dolorem voluptates ducimus sint velit. Ut placeat voluptates quasi similique. Et molestiae aliquam quia iste qui qui reprehenderit magni. Et architecto et rem quo molestiae voluptatum aspernatur. Aut in ut qui dolores. Nisi nostrum sequi dolore minima est voluptas et.

Enim sit iusto facere et voluptatem. Rerum porro voluptatem sapiente est natus dolor ut amet. Aut dolores repudiandae non aliquid non.